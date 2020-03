Roma, il riscatto di Mkhitaryan un obiettivo primario: la strategia

Roma, il riscatto di Mkhitaryan è un obiettivo primario per il prossimo mercato estivo. Petrachi studia la strategia per la conferma dell’armeno

Smalling e Mkhitaryan. Su loro due, Gianluca Petrachi, concentrerà l’attenzione nel prossimo mercato della Roma. Rappresentano a tutti gli effetti obiettivi primari per Fonseca e la sua tipologia di gioco, oltre a essere ormai ben rodati nell’ambiente capitolino.

Per l’armeno si studia la strategia adatta. Le ultime settimane hanno dato certezze anche dal punto di vista fisico, ragion per cui ci si siederà a parlare con l’Arsenal. Sky Sport fa sapere che i capitolini potrebbero far leva su Raiola, agente dell’attaccante, con cui i rapporti sono buoni.