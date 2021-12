Roma, il sindaco Gualtieri: «Vorrei Totti nella mia squadra, l’ho già chiamato»

Il neo sindaco di Roma Gualtieri ha parlato della possibilità di avere Totti nella sua squadra

Roberto Gualtieri, neo sindaco di Roma, ai microfoni di Tg2 Post ha parlato della possibilità di avere Francesco Totti tra i suoi collaboratori.

LE PAROLE – «Se vorrei Totti nella mia squadra? È un numero uno. L’ho incontrato durante Roma-Inter, occasione non fausta ma è stata un’emozione anche per me poterlo vedere dal vivo. L’ho invitato a venirmi a trovare in Campidoglio, ha detto che ci sentiamo dopo le feste».