Roma in campo a Trigoria. Il report dell’allenamento odierno

Roma in campo a Trigoria per continuare a preparare la sfida contro il Gent. Ecco il report dell’allenamento odierno

Giornata di lavoro a Trigoria per la Roma. Agli ordini di Paulo Fonseca, i giallorossi continuano a preparare il ritorno di Europa League contro il Gent in programma giovedì sera.

Per i capitolini seduta iniziata in sala video per analizzare i pericoli della compagine belga. Successivamente lavoro in campo incentrato sulla tattica. Gli infortunati Diawara, Zappacosta, Zaniolo e Mirante proseguono il loro programma di recupero.