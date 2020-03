Roma in stand-by ma a lavoro: alle 11 la ripresa degli allenamenti

Roma in totale situazione di stanb-by: si attendono nuove disposizioni. Intanto i giallorossi tornano a lavoro, alle 11 la ripresa

Doveva essere una mattina di concentrazione a Siviglia, questa, per la Roma. Tutto annullato (giustamente) a causa delle disposizioni del Governo spagnolo. I giallorossi sono a tutti gli effetti in una situazione di stand-by: non si attendono altro che istruzioni dalla Uefa.

Allo stesso tempo, però, i ragazzi di Fonseca non possono abbassare la guardia. Oggi alle 11 è prevista la regolare ripresa degli allenamenti a Trigoria, con misure di prevenzione molto strette.