Roma, incredibile errore con Diawara: rischia la sconfitta a tavolino contro il Verona

La Roma rischia di perdere a tavolino il match pareggiato contro il Verona: incredibile errore nella lista ufficiale consegnata dai giallorossi

Un errore tecnico potrebbe costare carissimo alla Roma. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, contro il Verona Amadou Diawara non avrebbe potuto scendere in campo, in quanto nella lista ufficiale dei 25 giocatori consegnata dalla Roma (come ogni altro club) ad inizio stagione è stato inserito negli under 22 e non tra gli “over”.

Ogni anno le squadre di Serie A devono consegnare una lista di 25 giocatori a cui si possono aggiungere under 22 a piacimento. Nella scorsa stagione Diawara era in questa lista di under 22, ma a luglio il centrocampista ha compiuto 23 anni e doveva essere inserito nella lista principale, cosa che non è avvenuta. Il centrocampista dunque non poteva scendere in campo a Verona e il regolamento prevede la sconfitta a tavolino in questi casi. La Roma farà ricorso, in caso di sconfitta a tavolino, puntando sull’assoluta buonafede della sua azione. E’ stata una svista, insomma, una dimenticanza. La tesi difensiva sarà sostanzialmente questa,