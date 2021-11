Roma, infortunio Kumbulla: «Spero di tornare il prima possibile»

Marash Kumbulla ha patito un problema muscolare al flessore durante il ritiro della Nazionale: le condizioni del difensore della Roma

Marash Kumbulla ha patito un problema muscolare al flessore durante il ritiro della Nazionale. Il difensore di proprietà della Roma è uscito dal campo dopo pochi minuti contro l’Inghilterra. Queste le sue parole su Instagram.

KUMBULLA – «Il sogno mondiale svanisce, ma non la nostra voglia di continuare a crescere insieme e di fare qualcosa di speciale per l’Albania. Mi spiace molto non aver potuto aiutare i miei compagni in campo fino alla fine. Voglio ringraziare il supporto dei nostri tifosi che sono sempre fantastici ovunque andiamo! Spero di tornare il prima possibile! Grazie».