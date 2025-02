Roma, infortunio per Rensch: le condizioni dell'esterno giallorosso

Brutte notizie per Claudio Ranieri in vista dell’Europa League: si è infortunato il nuovo acquisto Devyne Rensch.

Non ci sono buone notizie per la Roma di Claudio Ranieri in vista del play-off d’andata di Europa League in programma giovedì sera ad Oporto. Nella giornata di oggi il nuovo acquisto giallorosso Devyne Rensch ha accusato un lieve stiramento all’adduttore destro.

L’esterno classe 2003 non ha preso parte alla seduta di gruppo, ma ha lavorato singolarmente. La sua presenza in occasione delle prossime sfide contro Porto e Parma sono molto a rischio.