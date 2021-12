Roma Inter, l’ex Oriali: «Mourinho il solito volpone, bisogna dargli tempo»

L’ex dirigente dell’Inter Oriali ha parlato in vista della partita contro la Roma che vedrà il ritorno da avversario di Mourinho

Torna a parlare Gabriele Oriali alla vigilia di Roma-Inter. L’ex dirigente nerazzurro si sofferma in particolare su José Mourinho che sfiderà per la prima volta i nerazzurri in panchina. Le dichiarazioni di Oriali alla Gazzetta dello Sport.

ROMA-INTER – «Sarà una bella gara, particolare, bello tornare su quello che ci lega, anche se ora allena un altro grande club. Credo che abbia solo bisogno di tempo per fare la differenza. La sua è una Roma giovane, gli servirà qualche anno di lavoro. Le quattro in testa alla classifica stanno facendo un campionato a parte. Se riuscisse a rimanere subito dietro significherebbe che ha fatto il suo, alla grande».

MOU VERSIONE GIALLOROSSA – «A me sembra lo stesso: solito volpone, ne sa una più del diavolo. Lo trovo integrato, come se allenasse alla Roma da tempo e questo sta a dimostrare quanto sia abile e intelligente. Se l’amore dei romanisti diventerà grande quanto quello degli interisti per lui dipenderà da quanto tempo resterà nella capitale».

