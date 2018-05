Roma-Juventus: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Roma-Juventus, 37ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Roma già qualificata alla prossima edizione della Champions League nella giornata di ieri, in concomitanza della clamorosa sconfitta interna rimediata dall’Inter con il Sassuolo, alla Juventus invece basta un punto per l’aritmetica certezza dello scudetto, oramai strappato al Napoli di Sarri. Tra pochi minuti via alla cronaca live con gli aggiornamenti in tempo reale su Roma–Juventus.

ROMA-JUVENTUS: CLICCA QUI PER AGGIORNARE

Roma-Juventus: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20.45

Roma-Juventus: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Roma-Juventus: probabili formazioni e pre-partita

La difesa giallorossa ruota intorno al pieno recupero di Manolas: non dovesse farcela, spazio a Juan Jesus dal primo minuto. Rientrano tra i convocati Strootman e Perotti, ma fiducia dall’inizio a Pellegrini ed El Shaarawy. Juventus che deve sostituire Cuadrado, squalificato ed impiegato nelle ultime gare da esterno basso: al suo posto Lichtsteiner. In avanti potrebbero trovare spazio sia Dybala che Higuain.

Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Nainggolan; Under, Dzeko, El Shaarawy. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Juventus (4-3-3): Szczesny; Lichtsteiner, Benatia, Rugani, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala, Higuain, Mandzukic. Allenatore: Massimiliano Allegri

Queste le considerazioni espresse dall’allenatore della Roma Eusebio Di Francesco alla vigilia della sfida dell’Olimpico: «Teniamo tantissimo al terzo posto. Sarà una partita delicata. Noi dobbiamo migliorare nei match in casa e avere più continuità. Abbiamo un obiettivo importante da raggiungere, la Juve dimostra che l’importante è dare continuità alle prestazioni. Noi, ad esempio, abbiamo perso troppi punti in casa, loro invece costruiscono gli scudetti con i punti casalinghi. E poi sono un esempio per quanto riguarda l’approccio alle partite, le trattano tutte allo stesso modo. Il mio obiettivo è quello di far tornare l’Olimpico un fortino».

Così invece il tecnico bianconero Massimiliano Allegri: «Ai ragazzi ho detto che se vogliono una settimana in più di vacanza devono vincere lo scudetto domani. Può far comodo visto che molti di loro hanno il Mondiale. De Laurentiis? Lui è il presidente e può dire ciò che vuole, ma indipendentemente da questo credo che ci voglia molto equilibrio, nel calcio come in tutte le cose, per iniziare un processo di civilizzazione di tutto l’ambiente. Siamo responsabili di ciò che successe, milioni di bambini che approcciano allo sport ci guardano».

Roma-Juventus: i precedenti del match

Sono ottantatré i precedenti disputati all’Olimpico da Roma e Juventus, segno più ricorrente è l’1: trentuno le vittorie dei giallorossi contro i ventisette pareggi e le venticinque affermazioni ospiti. Ultima delle quali avvenuta nel 2014, con il risultato di 0-1, quando a decidere la contesa fu proprio l’ex Osvaldo negli ultimissimi minuti.

Roma-Juventus: l’arbitro del match

Dirige Paolo Tagliavento, fischietto classe 1972 appartenente alla sezione di Terni. Due precedenti stagionali con la Roma, entrambi in trasferta, sul campo proprio della Juventus nella gara d’andata, in occasione della sconfitta con il risultato di 1-0, poi al trentaquattresimo turno sul campo della Spal (0-3). Per la Juventus l’unico precedente è dato proprio dallo scontro diretto dell’andata.

Roma-Juventus Streaming: dove vederla in tv

Roma-Juventus sarà trasmessa a partire dalle ore 20.45 in diretta sulle frequenze satellitari di Sky Sport (canali Sky Sport 1 e Sky Calcio 1, anche in HD) e su quelle in digitale terrestre di Mediaset Premium Sport (anche in HD). Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go e Premium Play.

Leggi anche: DIRETTA GOL SERIE A: I RISULTATO IN TEMPO REALE