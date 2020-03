Roma, Kalinic si sveglia dal torpore. E Dzeko può esultare

Roma, Kalinic si sveglia dal torpore e risponde presente. Adesso Dzeko esulta: il bosniaco ha finalmente un cambio valido

La doppietta di Kalinic, realizzata ieri contro il Cagliari, ha dato nuova consapevolezza alla Roma. I giallorossi possono far affidamento a un attaccante di riserva di buona qualità, e di conseguenza Dzeko potrà qualche volta respirare.

In questi mesi, per il bosniaco, un tour de force che l’ha provato non poco. I due gol di ieri arrivati dal croato (come non succedeva da un Milan-Udinese nel 2017) fanno sorridere Fonseca: non c’è situazione migliore per un allenatore che poter scegliere.