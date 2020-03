Roma, Kluivert: «Rinvio dell’Europeo? Per me è un bene»

Roma, parla Kluivert: «Inizio a capire bene le richieste del mister. Il rinvio dell’Europeo? Per me è meglio, ho un anno per crescere»

L’attaccante della Roma, Justin Kluivert, è intervenuto Fox Sport Olanda durante una diretta su Instagram. Ecco le parole del giovane calciatore giallorosso:

«La mia posizione? Sono in una posizione leggermente diversa rispetto a prima, sono quasi un dieci e ora sto iniziando a capire meglio le richieste del mister. In Olanda giocavo veramente larghissimo e spesso mi trovato in situazioni di uno contro uno. Se è meglio per me il rinvio dell’Europeo? Penso di sì. Il prossimo anno farò un ulteriore passo. Mi ero preparato per giocarlo quest’anno, ma ora ci sono cose più importanti».