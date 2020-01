Roma, la benedizione di Capello: «Ci sono la basi per puntare in alto»

Roma, Capello sulla condizione attuale dei giallorossi: «Ci sono le basi per puntare in alto, Fonseca mi piace e non vende fumo»

Fabio Capello, allenatore della Roma campione d’Italia nel 2001, ha parlato della squadra giallorossa all’interno della sua intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le parole del tecnico:

«Fonseca? Questo allenatore portoghese mi piace perché è un allenatore concreto, non vende fumo e non guarda in faccia a nessuno. La Roma ha anche talenti puri come Pellegrini e Zaniolo: ci sono le basi per migliorare e puntare in alto».