Roma, la carica di Under: «Voglio fare cose importanti, sto bene»

Roma, Under è fiducioso per il futuro: «Sto bene, voglio fare cose importanti in uno dei club più importanti d’Europa»

L’esterno della Roma, Cengiz Under, ha parlato nel post partita della gara di Europa League di ieri. Il turco, dopo aver affrontato la sua ex squadra a Istanbul, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media locali. Ecco le sue parole, riportate dal sito ufficiale della Gazzetta:

«Le prestazioni sono in aumento e quando giocherò titolare si capirà. Sto bene, voglio far cose importanti in uno dei club più importanti d’Europa. Mi manca qualche minuto per tornare nella miglior condizione possibile».