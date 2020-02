Roma, la chance di Kluivert. L’olandese che sfida i “vicini”

Roma, la chance di Kluivert contro il Gent. L’olandese che sfida i suoi “vicini” di casa in quello che per lui è una sorta di derby

Se le indiscrezioni dovessero essere confermate, nella gara di stasera tra Gent e Roma ci sarà spazio per Justin Kluivert. Un’ottima chance per il calciatore olandese che si appresterebbe a sfidare i suoi “vicini” di casa, ovvero i belgi, in quello che potrebbe essere etichettato come una sorta di derby.

Per il classe ’99 una stagione si positiva, ma ancora con troppi alti e bassi che spera di eliminare il prima possibile in conseguenza alla sua definitiva maturazione. Fonseca, ovviamente, spera che questa possa avvenire sotto la sua guida. Le qualità ci sono, manca ancora un piccolissimo scatto, atteso da tutti.