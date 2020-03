Roma, la corsia dei giovani: Zaniolo e Perez prenotano il futuro

Roma, la corsia destra ha in Zaniolo e Carles Perez i padroni per il futuro. Entrambi si mostrano vogliosi per il rientro

Uno è attualmente ai box, l’altro scalpita. Zaniolo e Carles Perez sono in questo momento in situazioni diverse ma con un pensiero comune: la voglia di spaccare il campo per la Roma. Nella giornata di ieri hanno entrambi parlato mostrandosi vogliosi per, se ci sarà, il prosieguo del campionato.

Fonseca ha la possibilità di contare su di loro certamente nella prossima stagione (in attesa di capire tutte le disposizioni del caso). Quello che appare sicuro è che la fascia esterna destra della Roma sia un buonissime mani. Di giovani caparbi e vogliosi ce n’è proprio bisogno.