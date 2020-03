Roma, la maturazione di Kluivert. Solo Dzeko davanti a lui

Roma, Kluivert è diventato grande e Fonseca lo apprezza. Col gol di ieri è diventato il secondo marcatore stagionale giallorosso

Paulo Fonseca, nelle ultime settimane, non ha avuto la minima intenzione di rinunciare a Justin Kluivert. La fiducia che il tecnico della Roma ha dato all’olandese è stata ampiamente ripagata con prestazioni e sopratutto gol.

In ultimo quello di ieri contro il Cagliari, in cui il classe ’99 si è mostrato freddo come un cecchino. Con questa marcatura diventa a tutti gli effetti il secondo marcatore giallorosso in stagione, a quota 7 reti. Solo Edin Dzeko è stato abile a fare meglio.