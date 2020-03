Roma, l’abilità di poter scegliere: ora Fonseca sorride

Roma, ora Fonseca può scegliere e sorridere. Il portoghese attende il rientro di Pellegrini per l’alternanza con Mkhitaryan

Ammesso e concesso che ancora ai box ci sono Diawara, Zaniolo, Zappacosta e Pastore, è un momento positivo per la Roma di Fonseca dal punto di vista dell’organico. Finalmente il portoghese ha la facoltà di poter scegliere tra più giocatori.

Mkhitaryan si è ormai preso a tutti gli effetti la titolarità, ragion per cui Pellegrini dovrà sudare per riacquisire la maglia. I tanti impegni in programma, tuttavia, favoriscono l’alternanza. Così come può esserci sulla corsia e in mezzo al campo, con l’ambientamento di Perez e Villar che procede.