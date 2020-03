Roma, l’attacco ora sembra disegnato: Fonseca e i suoi irrinunciabili

Roma, l’attacco è rigenerato e disegnato: Fonseca ha i suoi uomini irrinunciabili. Il tecnico punta al mix di esperienza e qualità

Con le ultime uscite Paulo Fonseca ha potuto trarre indicazioni importantissime per la sua Roma. Il reparto offensivo, latitante per il primo mese e mezzo di questo 2020, è ritornato ad avere lo smalto a cui aveva abituato tutti.

Merito degli uomini di fiducia del tecnico che ormai appaiono davvero irrinunciabili. Dzeko è, ovviamente, il leader indiscusso. A lui si è aggiunta l’enorme esperienza e qualità di Mkhitaryan e la crescita esponenziale di Kluivert. In ripresa Under, affiancato da Carles Perez. Eccoli, sono loro i fedelissimi del portoghese, a cui ormai non si può proprio rinunciare.