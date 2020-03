Roma, lavoro odierno a Trigoria. La seduta svolta dai giallorossi

Roma, seduta mattutina a Trigoria agli ordini di Paulo Fonseca. Ecco il lavoro svolgo dai giallorossi in vista del Siviglia

La Roma continua a preparare quello che sarà il prossimo impegno stagionale contro il Siviglia, giovedì prossimo in Spagna. I giallorossi si sono riuniti a Trigoria in mattinata per l’allenamento odierno, iniziando con un lavoro atletico.

Successivamente spazio a un torello col gruppo diviso in due e infine una buona parte di seduta tattica. Ancora ai box gli infortunati: proseguono i percorsi di recupero per Zappacosta, Zaniolo, Pellegrini e Pastore. Individuale programmato per Dzeko e Veretout.