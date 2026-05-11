Roma Lazio, rebus orario per il derby: spunta l’ipotesi 18:30 di lunedì, ma la Lega e le TV si oppongono!

Roma Lazio, rebus orario per il derby capitolino di settimana prossima: spunta l’ipotesi 18:30 di lunedì, ma la Lega e le TV si oppongono! Il punto

L’orario del derby Roma Lazio del prossimo turno di Serie A è diventato un caso nazionale. La stracittadina, inizialmente prevista domenica 17 maggio, si intreccia con un altro grande evento della Capitale: la finale degli Internazionali d’Italia di tennis al Foro Italico, a pochi passi dallo stadio Olimpico. Una concomitanza che sta creando forti riflessioni sul piano dell’ordine pubblico, considerando anche il grande afflusso di tifosi e spettatori in una zona molto ristretta della città.

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Derby Roma Lazio, le autorità valutano il rinvio a lunedì

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport e Il Corriere dello Sport, la soluzione al vaglio sarebbe quella di spostare il derby e le altre partite collegate alla corsa europea a lunedì 18 maggio alle 18.30. Tra queste rientrano Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Como-Parma e, eventualmente, anche Pisa-Napoli qualora gli azzurri non dovessero blindare prima la qualificazione alla prossima Champions League.

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Il tema sicurezza resta centrale. Il Questore di Roma, Roberto Massucci, ha spiegato: «Premesso che noi siamo attrezzati per gestire qualsiasi cosa, anche eventi difficili in concomitanza, però mi sembrerebbe di buon senso non far giocare nello stesso giorno degli Internazionali di tennis, che sono diventati un evento mondiale, un evento altrettanto importante come il derby».

Derby Roma Lazio, Lega e televisioni spingono per domenica alle 12.30

La Lega Serie A e le emittenti televisive, però, preferirebbero mantenere la gara domenica 17 maggio, anticipandola alle 12.30. Una soluzione già indicata come possibile dal presidente Ezio Simonelli, pensata per evitare l’orario serale e limitare i problemi di ordine pubblico.

Il rinvio al lunedì non convince soprattutto per ragioni televisive e di pubblico: giocare in un giorno feriale alle 18.30 potrebbe ridurre presenze allo stadio e ascolti. La decisione ufficiale arriverà con la programmazione della 37ª giornata, attesa nelle prossime ore.