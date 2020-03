Roma, le iniziative fanno il giro d’Europa. Solo complimenti per il club

Roma, le iniziative per fronteggiare l’emergenza Coronavirus fanno il giro d’Europa. Il club riceve apprezzamenti

Donazioni, consegne e quant’altro. Dalla Roma sono venuti solamente gesti e iniziative importanti per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. In ultimo, il club capitolino ha consegnato agli abbonati over 75 provviste e attrezzature per la prevenzione e l’igiene.

Questi movimenti hanno ovviamente attirato l’occhio di tanti club e, sopratutto, di tanti tifosi da tutta Europa. La Roma ha così ricevuto, specialmente tramite Twitter, dei grossi complimenti per le sue azioni.