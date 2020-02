Roma, le parole di Fonseca preoccupano. A quando il rientro di Diawara?

Roma, le parole di Fonseca su Diawara preoccupano. Il rientro del guineano ora non appare così vicino come sembrava

Amadou Diawara sta lavorando da ormai diversi giorni con il resto del gruppo. Allenamenti regolari, quindi, per il centrocampista della Roma fermatosi per un problema al menisco nella gara contro la Juventus di Coppa Italia.

Sembrava che il suo rientro dovesse essere questione di giorni (nel mirino c’era la gara con la Sampdoria di settimana prossima) ma adesso le parole pronunciate da Fonseca nel post Europa League preoccupano. Il tecnico ha dichiarato come il guineano, con probabilità, non sarà disponibile neanche per l’andata contro il Siviglia, il 12 marzo.