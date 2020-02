Roma, l’entusiasmo è ritrovato. Ora è fondamentale non perderlo

Roma, due successi fondamentali utili per ritrovare un po’ di entusiasmo e serenità. Ma adesso è necessario non abbassare la guardia

Due vittorie in una settimana che servivano come il pane, in casa Roma. Quello più timido col Gent e quello successivo, convincente, con Lecce, arrivati con 5 gol segnati e nessuno subito. Tanto è bastato per far tornare i sorrisi in casa giallorossa. Adesso l’imperativo è soltanto uno.

In un momento della stagione che definire decisivo è poco, non bisogna abbassare la guardia per nessun motivo. Perché a questo punto è facilissimo compromettere del tutto una situazione, sopratutto in campionato, che già di suo non appare semplice. I giallorossi dovranno rispondere presente già da giovedì.