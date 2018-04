Roma-Liverpool: le info per Streaming e diretta TV della partita. Fischio d’inizio della gara di ritorno della semifinale di Champions League alle ore 20,45

Roma-Liverpool: attesa per la semifinale di ritorno di Champions League. Allo stadio Olimpico, i giallorossi di Di Francesco ricevono i reds partendo dal 5-2 subito ad Anfield nella gara d’andata. Un passivo pesante, con la Roma chiamata da un’altra impresa sulla scia di quanto fatto nei quarti di finale della competizione contro il Barcellona. Nella Capitale sono previsti 5mila sostenitori inglesi, per una gara che si preannuncia caldissima dal campo agli spalti, anche alla luce di quanto successo a Liverpool martedì scorso con il grave ferimento di un 53enne tifoso dei reds.

La partita in programma mercoledì 2 maggio 2018 alle ore 20,45 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Canale 5. Per gli abbonati a Mediaset Premium, la gara sarà visibile sul canale Premium Sport. Inoltre, per gli abbonati dell’emittente sarà possibile seguire la partita anche in streaming gratis attraverso la piattaforma Premium Play, da PC, smartphone e tablet (applicazioni disponibili per sistemi operativi iOS, Android e Windows Mobile). La cronaca di Roma-Liverpool sarà trasmessa anche in diretta radio attraverso le frequenze di Rai Radio 1. Inoltre, gli aggiornamenti della partita saranno disponibili su Calcio News 24 con la diretta live testuale, con ampio pre-partita e approfondimenti prima, durante e dopo la gara.

Roma-Liverpool, le probabili formazioni

Di Francesco, dopo aver schierato la difesa a 3 nella gara d’andata, è orientato verso il più rodato 4-3-3 che dovrebbe essere così disposto: Alisson in porta, Florenzi, Manolas, Fazio e Kolarov in linea di difesa; a centrocampo, Nainggolan, De Rossi e Strootman. In avanti, ai fianchi di Dzeko, sono pronti Under e Schick. Klopp dovrebbe riproporre la formazione dell’andata, eccezion fatta per Chamberlain, infortunatosi proprio martedì e sostituito da Wijnaldum. Quindi, Liverpool verso il 4-3-3 formato da Karius tra i pali, Alexander-Arnold, Lovren, van Djik e Robertson in linea di difesa; a centrocampo Wijnaldum, Milner e Henderson, in attacco il tridente con Salah, Firmino e Mané.

ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Naingolan, De Rossi, Strootman; Under, Dzeko, Schick.

LIVERPOOL (4-3-3): Karius; Alexander-Arnold, Lovren, van Djik, Robertson; Wijnaldum, Milner, Henderson; Salah, Firmino, Mané.