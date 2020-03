Roma, lo stop che paradossalmente è utile: Fonseca attende i rinforzi

Roma, il paradosso è d’attualità: lo stop forzato fa bene alla rosa di Paulo Fonseca. Il portoghese attende tutti i recuperi

Sembra quasi una follia dirlo, ma questo stop non può che far bene alla Roma. In termini di campo, ovviamente. Fonseca ha a disposizione diverse settimane per recuperare quanti più calciatori possibili dai rispettivi infortuni.

Diawara era già sulla via del ritorno e sarebbe stato convocato per Siviglia, diversa la situazione di Pellegrini che avrebbe avuto bisogno di qualche giorno in più. Pastore rimane ancora un’incognita, mentre alla ripresa potrebbe vedersi anche Zappacosta.