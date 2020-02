Roma, l’occasione di Kalinic: Fonseca lo lancia e lui non può fallire

Roma, Fonseca dichiara: «Domani giocherà Kalinic». Il croato ha l’occasione per svoltare la sua stagione in giallorosso

«Domani giocherà Kalinic». Con questo breve e conciso periodo Paulo Fonseca dichiara con più di 24 ore d’anticipo la titolarità dell’attaccante, chiamato a guidare l’attacco della Roma nella difficile trasferta di Cagliari e dare un po’ di respiro allo stakanovista Dzeko.

Un’occasione che il croato non può proprio sbagliare. Protagonista di mesi del tutto anonimi, ha adesso la chance di mostrare il proprio valore e, perché no, strizzare l’occhio a Petrachi in vista dell’estate. Poiché potrebbe essere ancora riscattato dall’Atletico Madrid, il suo futuro del giocatore inizia dalla Sardegna.