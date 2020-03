Roma, Mancini: «Bilancio stagionale positivo. Smalling mi è d’aiuto»

Roma, parola a Gianluca Mancini: «Sono in un processo di crescita, Smalling mi aiuta. Abbiamo nuovi programmi e alimentazione»

Gianluca Mancini, difensore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le parole a tutto tondo del giocatore giallorosso:

«Sono molto orgoglioso della mia società, la Roma ha aperto una campagna di donazione per l’ospedale Spallanzani, l’obiettivo é arrivare a 500 mila euro. Noi giocatori e staff tecnico abbiamo partecipato a questa cosa perché ci ha colpito molto e vogliamo essere partecipi anche di questo. Il mio bilancio è positivo, la seconda parte di stagione ho commesso qualche errore ma è un processo di crescita e cerco di non commetterli di nuovo. Avere Smalling è d’aiuto, dà consigli in campo e cerca di migliorarmi, io lo seguo perché ha esperienza e devo rubare da lui. L’altro giorno abbiamo fatto una videochiamata di gruppo, eravamo 30. Ci hanno aggiornato, dato programmi nuovi e anche un nuovo piano di alimentazione. Non allenandoci spesso è importante anche questo».