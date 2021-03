Roma, Mancini: «Spareggio Champions, dobbiamo battere il Napoli»

Gianluca Mancini, difensore della Roma, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale giallorosso prima del match contro il Napoli: le sue dichiarazioni

NAPOLI – «Oggi la partita è importante e cercheremo di dare il massimo. Dobbiamo pensare partita per partita, domenica non abbiamo fatto bene, ora dobbiamo vincere. Napoli? I loro attaccanti sono piccoli e veloci, cercheremo di metterli in difficoltà con il lavoro di squadra».