Roma, Massara così: «Fiducia in Gasperini. Può puntare anche su questi giocatori» - Calcio News 24

Roma, Massara alla vigilia di Roma‑Lille: «Panchina profonda e fiducia nel percorso»

Alla vigilia della sfida europea tra Roma e Lille, il direttore sportivo Tiago Pinto Massara ha parlato ai microfoni di Sky Sport, rilasciando dichiarazioni su rotazioni, condizioni di Dybala e ambizioni offensive per i giallorossi. Ecco i passaggi salienti dell’intervento.

«Spesso la bontà delle rose si vede dalla qualità della panchina» esordisce Massara, sottolineando che la Roma dispone di alternative valide per affrontare un calendario fitto. «Ci sono diverse soluzioni a disposizione del mister. Lui valuta partita dopo partita chi far giocare. In questo periodo abbiamo tantissimi impegni, quindi è giusto ruotare, considerando che abbiamo un organico profondo e sperando che i risultati ci diano ragione».

Uno dei temi più attesi riguarda le condizioni di Paulo Dybala. Sul suo recupero, Massara spiega: «Sta recuperando bene, speriamo che sarà disponibile domenica per la trasferta di Firenze. Domani ne sapremo di più. Non è l’unico giocatore in scadenza, ma in questo momento il tema rinnovi non è stato ancora affrontato: ci concentriamo sulle partite e vedremo dopo».

A proposito del potenziale offensivo della squadra, il ds della Roma non manca di evidenziare le difficoltà del confronto con il Lille: «Il Lille è un club di grande qualità, con giovani forti e giocatori esperti come Giroud, che a quell’età continua a fare la differenza. Sarà un avversario molto complicato». Tuttavia, Massara si mostra ottimista riguardo al percorso dei giallorossi: «Siamo contenti di come stiamo andando. Abbiamo conservato una solidità difensiva che ha contraddistinto la Roma nella seconda parte della stagione scorsa. Ci auguriamo di trovare maggiore prolificità in attacco nelle prossime settimane».

Massara tocca poi il tema dei rientri: «Il ritorno di giocatori come Dybala e lo stesso Bailey potrà dare soluzioni importanti al mister, che saprà come sfruttarli». Insomma, la Roma punta non solo a fare bene in Europa, ma anche a crescere gradualmente, con ambizione ma senza fretta.

In sintesi, le parole di Massara segnano una chiara linea di fiducia: squadra profonda, rotazioni necessarie, e un mercato interno che potrà essere valorizzato soprattutto con il rientro dei giocatori chiave. La serata contro il Lille si presenta come un altro banco di prova per una Roma che vuole confermarsi su più fronti.