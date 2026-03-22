Roma, Massara rivela: «Incontro con i Friedkin? C’è la volontà di ripartire per chiudere in crescendo e bene il campionato»

Roma, Ricky Massara ha rilasciato queste dichiarazioni nel pre-partita del match contro il Lecce. Ecco le sue dichiarazioni

La Roma si prepara a scendere in campo per un crocevia fondamentale del suo campionato. L’obiettivo primario della partita di oggi è conquistare l’intera posta in palio per provare ad agganciare la Juventus al quinto posto in classifica e restare a sole tre lunghezze di distanza dal Como. Non sarà però un compito agevole per i capitolini, poiché di fronte ci sarà un Lecce agguerrito e alla disperata ricerca di punti vitali per i propri obiettivi.

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Le ambizioni della proprietà e la valorizzazione dei giovani

Intercettato nel pre-partita, Ricky Massara ha risposto alle domande sul recente summit con la proprietà statunitense, tracciando la rotta per il finale di stagione: “Incontro con i Friedkin? C’è la volontà di ripartire per chiudere in crescendo e bene il campionato”.

L’attenzione dell’intervista si è poi spostata sulle risorse della rosa. Riguardo alla crescita esponenziale di due profili emergenti, Massara non ha nascosto la grande fiducia riposta in loro dal club: “Sono due giocatori buoni, El Aynaoui è stato uno dei migliori giocatori della coppa d’Africa e ha ottime qualità. Pisilli ha ottenuto la nazionale, sono due giocatori su cui puntiamo tanto”.

L’emergenza infortuni e l’allarme per l’Italia

L’annata romanista, tuttavia, ha dovuto fare i conti con un’infermeria spesso affollata. Una situazione d’emergenza che ha inevitabilmente alterato i naturali equilibri sul terreno di gioco, come ha lucidamente spiegato il DS: “Nel momento in cui davanti abbiamo avuto molti infortuni, abbiamo trovato una maggiore prolificità e perso un po’ di lucidità difensiva. È un aspetto su cui il mister sta sicuramente lavorando“.

A chiudere l’intervento, una riflessione sui numerosi impegni che gravano sui calciatori. Un problema strutturale che impatta anche sulle selezioni azzurre: “Il tema del calendario è un aspetto critico. Non si trovano date, è difficile trovare spazi anche per le Nazionali. Per tutto il movimento è fondamentale che l’Italia si qualifichi al mondiale”.