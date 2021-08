Roma, Maurizio Costanzo: «Il solo Mourinho già rafforza la squadra»

Maurizio Costanzo – responsabile della comunicazione della Roma – ha parlato del nuovo impegno con la società giallorossa

Maurizio Costanzo – nuovo resposabile alla comunicazione della Roma – ha raccontato questa nuova avventura per le colonne del settimanale Oggi. Ecco le sue parole:

NUOVO RUOLO – «Questo impegno con la Roma mi ha risvegliato passioni sopite, come un amore quando non te lo aspetti. Sono stato amico di tutte le proprietà, gli allenatori. I Sensi mi invitavano allo stadio ma io non ci andavo e rispondevo: ‘Non ci sono mai venuto, se vengo e perdiamo io non posso piu’ uscire per strada’».

MOURINHO – «Con lui, i Friedkin hanno risolto già due problemi, uno di immagine uno di sostanza, perché Mourinho sta rafforzando la squadra. Nel frattempo, io ho incontrato i club storici, ho parlato con le tifoserie, i tassisti. Ma soprattutto sto cercando storie: quella per la Roma è una fede che va raccontata attraverso le storie dei suoi tifosi».