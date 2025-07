Mercato Roma, i giallorossi accellerano per il primo acquisto: da piano B ora El Aynaoui è in pole a centrocampo

La Roma deve accellerare sul mercato con il primo colpo: a centrocampo crescono le quote di El Aynaoui

Il tempo passa e il mercato della Roma resta fermo al palo. A oggi, il club giallorosso è l’unico tra le big di Serie A a non aver ancora chiuso un acquisto vero e proprio, eccezion fatta per il terzo portiere Zelezny, arrivato a parametro zero dalla Juventus. Un ritardo che inizia a pesare sia sul fronte tecnico – con Gian Piero Gasperini che si aspettava almeno due innesti prima dell’inizio del ritiro – sia su quello ambientale, dove cresce la pressione da parte dei tifosi. La priorità, ormai da settimane, è il centrocampo. Ma la trattativa per Richard Rios si è complicata, e la Roma secondo la Gazzetta dello Sport ha rimesso nel mirino Neil El Aynaoui del Lens.

Il centrocampista marocchino classe 2001 è considerato il “piano B” ma potrebbe diventare presto la prima scelta. Con lui l’accordo personale c’è già, e anche il dialogo con il Lens è ben avviato. Massara ha offerto 22 milioni più 3 di bonus, ma i francesi lo libererebbero subito per 25 milioni garantiti. El Aynaoui ha chiuso l’ultima stagione in Ligue 1 con 8 gol, 3 dei quali su rigore, dimostrando visione, capacità d’inserimento e qualità in regia. Il suo profilo da “box to box” convince lo staff tecnico, ma restano dubbi legati alla tenuta fisica: lo scorso anno ha saltato 10 partite per infortuni muscolari e, un anno fa, saltò il trasferimento al Monaco per non aver superato le visite mediche.

La Roma, comunque, non molla Richard Rios. Il colombiano resta il preferito di Gasperini, ma il Palmeiras continua a chiedere 30 milioni garantiti, cifra che la Roma vorrebbe raggiungere solo attraverso bonus legati a risultati complessi (Scudetto, Champions, Europa League). Intanto sul giocatore è piombato lo Zenit, con un’offerta di 4 milioni netti annui (contro i 2,2 della Roma) e una proposta di pagamento in tre tranche da 10 milioni, molto più appetibile per il club brasiliano. E in seconda fila resta anche il Porto. Se entrambe le piste dovessero sfumare, un’alternativa last minute potrebbe essere Matheus Martinelli del Fluminense. Ma il tempo stringe. E Gasperini aspetta.