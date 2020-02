Roma, missione compiuta: arriva il primo clean sheet annuale. Il 6 dicembre con l’Inter l’ultima volta che i giallorossi ci riuscirono

In un doppio confronto europeo, si sa, è importantissimo non prendere gol in casa. Ci è riuscita la Roma che, per la prima volta in questo terribile 2020, è riuscita a mantenere la porta di Pau Lopez inviolata.

Una circostanza che non si verificava dall’ormai lontano 6 dicembre 2019, quando Mirante fu abile a non subire reti nell’insidiosa trasferta di Milano contro l’Inter. Questo piccolo traguardo deve essere un semplice punto di partenza in vista dei prossimi impegni e, sopratutto, un buon monito per la gara di ritorno di giovedì prossimo.