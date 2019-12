La Roma pareggia contro il Wolfsberger e accede alla fase successiva dell’Europa League come seconda del gruppo J

Alla Roma basta un punto contro gli austriaci del Wolfsberger per conquistare la seconda posizione del gruppo J e accedere alla fase successiva dell’Europa League. Non sono mancati attimi di sofferenza per la squadra di Paulo Fonseca.

Parallelamente, si è rivelata fondamentale la vittoria per 2-1 dell’Istanbul Basaksehir in casa del Borussia Moenchengladbach, clamorosamente eliminato dai turchi al 90′.