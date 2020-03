Roma, Mkhitaryan prende per mano la squadra. L’armeno segna ancora e la sua media realizzativa è da vero bomber

La rinascita della Roma porta la firma di Henrikh Mkhitaryan. Non è un caso che l’armeno sia stato l’uomo della svolta, una volta recuperata la condizione fisica ideale. D’altronde, in estate, era stato preso dall’Arsenal proprio per portare esperienza all’interno della rosa.

Il fisico non lo ha aiutato ma adesso, facendo tutti gli scongiuri del caso, i problemi sembrano tutti messi alle spalle. Qualità in mezzo al campo e capacità realizzative: sono le attuali caratteristiche al servizio dei capitolini. Col gol “rubato” ieri a Kolarov non ha fatto altro che migliorare la sua media in zona gol: una marcatura ogni 135 minuti.