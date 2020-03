Roma, Monchi sul ritorno a Siviglia: «Convincermi è stato facile»

Roma, Monchi parla del suo ritorno al Siviglia: «Convincermi non fu difficile, avevo voglia di tornare a casa mia»

Appena un anno fa di questi tempi la Roma subiva l’ennesimo scossone con l’addio a Di Francesco e Monchi. Il direttore sportivo, dimissionario, firmò pochi giorni dopo col Siviglia per quello che è stato a tutti gli effetti un ritorno.

A pochi giorni dalla sfida tra le due compagini, l’attuale dirigente andaluso ha rilasciato delle dichiarazioni a Goal.com: «Il ritorno? Convincermi non è stato difficile, perché dopo averli ascoltati avevo le idee chiare: volevo tornare a casa mia. Sono stato qui per quasi 30 anni, ho vissuto tutto, come giocatore, come delegato, come direttore sportivo».