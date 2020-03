Roma, Monchi torna a parlare: «Lasciato solo per mesi»

Roma, spuntano delle dichiarazioni polemiche di Monchi, rilasciate all’Università di Siviglia: «Nella Capitale lasciato solo per mesi»

A pochi giorni dalla sfida tra Siviglia e Roma vengono fuori delle forti dichiarazioni di Monchi. Il direttore sportivo degli spagnoli, fino a un anno fa alla direzione dei giallorossi, ha parlato in un convegno all’Università di Siviglia. Ecco le sue parole, risalenti a novembre, sulla sua esperienza capitolina:

«Per mesi sono stato lasciato solo. Quando ho accettato la proposta, ho anche accettato di cambiare habitat, lasciando la famiglia qui. Ci ho messo quattro mesi a capire solo dove fossi capitato. Tutti dicevano: “Lui è Monchi, è bravissimo, in fondo ha solo cambiato ufficio. In realtà per quattro mesi nessuno si è preoccupato di aiutarmi come persona. E non è stato facile».