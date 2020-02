Roma, Montella e il messaggio a Dzeko: «Benvenuto in famiglia»

Roma, messaggio di Montella a Dzeko, entrambi a quota 102 gol coi giallorossi: «Benvenuto in famiglia, complimenti campione»

Edin Dzeko ha domenica sera raggiunto tra i più prolifici bomber della Roma Vincenzo Montella a quota 102 gol. Il bosniaco ora punta il podio: davanti a lui solamente Manfredini, Volk e Amadei.

Intanto l’ex attaccante e attuale allenatore ha scelto Instagram per complimentarsi con l’attuale capitano giallorosso: «Complimenti campione, benvenuto in famiglia. Dopo la casa nella stessa via e la maglia col 9, ora abbiamo in comune anche un grande numero, il 102».