Roma Monza: Shomurodov non convince del tutto, ma nella Roma è il migliore nel gioco aereo. I numeri dell’attaccante uzbeko che non fa rimpiangere Dovbyk

Roma Monza, le pagelle di Shomurodov e i suoi numeri nel gioco aereo: di testa il suo contributo è fondamentale per Ranieri

L’autore del 2-0 nel poker di Roma Monza – tutto molto, troppo facile – è piaciuto fino a un certo punto a La Gazzetta dello Sport. Il voto di Shomurodov non va oltre il 6,5 e la motivazione è la seguente: «Segna ancora e non gli capita poi spesso. Ma tra palle perse e passaggi negativi regala 25 palloni su 49».

Ma il dato saliente della prestazione dell’attaccante di complemento, sempre più utilizzato da Claudio Ranieri data la perdurante assenza di Dovbyk, è la rilevanza del contributo che offre nel gioco aereo. Dei suoi 4 gol stagionali, Eldor ne ha messi a segno 3 di testa. Ieri ha approfittato del geniale invito di Soulé, che ha stordito la difesa brianzola e ha poi messo al centro un cross forte, che l’uzbeko è riuscito a deviare in porta. In precedenza Shomurodov aveva segnato nella prova d’esordio all’Olimpico con l’Empoli (Baldanzi il suggeritore) e poi in Coppa Italia con la Sampdoria su un passaggio di Angelino dalla trequarti, trasformando in rete il primo pallone appena toccato. Nessuno nella squadra ha fatto altrettanto in questa specifica voce, Dovbyk e Mancini lo seguono con 2 centri a testa.