Roma, Mourinho “benedice” coppia di tifosi: la curiosità

Curioso siparietto durante il ritiro della Roma in Portogallo tra Jose Mourinho e una coppia di tifosi: la proposta davanti allo Special One

La luna di miele tra Mourinho e la Roma non sembra fermarsi: tra la vittoria della Conference League e i festeggiamenti seguenti, fino all’arrivo di Dybala, con decisiva chiamata del Mister. E ora la “luna di miele” diventa ancora meno figurata.

Forse questa mancava nel palmares di José Mourinho 👩‍❤️‍💋‍👨#ASRoma pic.twitter.com/KZuVdlpHIB — AS Roma (@OfficialASRoma) July 22, 2022

In questo siparietto riportato dai social della squadra romanista, Mourinho “benedice” una coppia di giovani tifosi portoghesi. Dopo il selfie, il ragazzo ha chiesto all’allenatore per essere testimone della sua proposta di matrimonio alla ragazza. Ora la speranza è che lo Special One offici anche le nozze dei due.