Concretezza, pragmatismo e solidità: così Mou ha trasformato la Roma

La Roma è tornata a vincere e farlo con continuità: Mourinho ha ridato compattezza alla squadra che ora si dimostra più solida

La Roma sta vivendo un momento positivo dopo gli alti e bassi di inizio 2022. I giallorossi di Mourinho sono riusciti a trovare compattezza e cinismo per trovare punti importanti per la corsa all’Europa.

L’obiettivo quarto posto non è distante ma c’è da fare la corsa su diverse squadre per restare agganciati fino alla fine. Non sarà semplice, ma la nuova Roma di Mourinho fa ben sperare. Solidità dietro e cinica davanti: diverse le vittorie per 1-0 che stanno facendo tornare il sorriso allo Special One e all’intero ambiente. Lo scrive il Corriere dello Sport.