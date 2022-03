Roma, Mourinho: «La squadra capisce i momenti della gara. Meglio nella ripresa»

Josè Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato dopo la vittoria dei giallorossi contro il Vitesse. Le sue dichiarazioni

Ai microfoni di Sky Sport Josè Mourinho ha parlato dopo Vitesse-Roma.

PARTITA – «Abbiamo controllato il secondo tempo, nel primo tempo il Vitesse poteva stare avanti, non abbiamo fatto nulla per segnare. Siamo stati fortunati in qualche situazione, nella ripresa siamo stati in controllo. È stato molto difficile giocare, anche nella ripresa nonostante siamo andati meglio».

MKHITARYAN DAVANTI LA DIFESA – «Quando non hai un vero regista devi provare diverse dinamiche. Veretout e Oliveira nel primo tempo non hanno avuto la possibilità di avere possesso palla, poi nella ripresa siamo andati meglio. Nel primo tempo è stato difficile saltare l’uomo per Veretout, Karsdorp poi ha fatto meglio. Nella ripresa non ho mai avuto la sensazione di prendere gol, nel primo tempo ero felice di chiude sullo 0-0».

PROGETTO – «Cerchiamo di costruire dal primo giorno. Sta arrivando stabilità, l’unico fuori è Spinazzola. Contro l’Udinese non ci saranno Kumbulla e Mkhitaryan, al ritorno in Conference mancheranno Oliveira e Mancini. Ora la squadra capisce di più i momenti della partita, è più pragmatica e reagisce meglio nei momenti di difficoltà».