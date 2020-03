Roma, nell’incertezza il lavoro: prosegue il metodo Fonseca

Roma, nella totale incertezza Fonseca continua il lavoro sulla sua squadra. Oggi la ripresa degli allenamenti a Trigoria

È un momento di totale incertezza per il calcio italiano e, di conseguenza, anche per la Roma. I giallorossi non sanno ancora se saranno chiamati al loro impegno di domenica contro la Sampdoria, ma Fonseca non molla di un centimetro.

Prosegue il ferrato lavoro della sua squadra, che oggi si ritroverà a Trigoria per la ripresa degli allenamenti. Lo slittamento del campionato è un’ipotesi più che probabile ma, se così non fosse, i capitolini non possono permettersi di farsi trovare impreparati.