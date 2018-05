Infortunio Alisson, guaio per la Roma: problema muscolare

Infortunio Alisson, risentimento muscolare per l’estremo difensore della Roma: problema al flessore destro, le ultime sulle sue condizioni

Infortunio Alisson, tegola per la Roma. Tra i protagonisti assoluti della stagione della formazione di Eusebio Di Francesco, il portiere brasiliano è chiacchierato in ottica calciomercato: diversi club sono sulle sue tracce e in caso di offerta monstre potrebbe dare l’addio alla Capitale dopo due stagioni.

Alisson però deve fare i conti con un problema fisico: l’estremo difensore giallorosso è alle prese con un risentimento muscolare al flessore destro. Questa mattina l’ex Internacional ha svolto un lavoro differenziato: in dubbio la sua presenza per la sfida con il Sassuolo.