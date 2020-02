Roma, non c’è margine d’errore. Imperativo fare la voce grossa

Roma, nel doppio confronto col Gent non c’è margine d’errore. I giallorossi dovranno fare la voce grossa già da stasera

Inizia tutto a diventare scottante. Lo è il momento della Roma, lo è il doppio impegno europeo che deve, senza mezzi termini, per forza essere superato. Tanto della finale qualificazione passerà dall’impegno odierno allo Stadio Olimpico.

Contro il Gent non c’è margine d’errore. Le disattenzioni di troppo, nel doppio confronto, si pagano. Per tale ragione i ragazzi di Fonseca dovranno immediatamente provare a fare la voce grossa e mettere in chiaro le cose. Le differenze tecniche esistono, tocca ai giocatori dimostrarlo.