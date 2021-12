Roma, non solo Abraham ed El Shaarawy: out un altro giallorosso

Dopo l’ammonizione per Abraham e l’infortunio di El Shaarawy, la Roma perde anche Karsdorp in vista del match con l’Inter

Giornata decisamente negativa per la Roma di Mourinho. Durante il primo tempo è stato infatti ammonito Abraham che salterà la gara contro l’Inter. Successivamente si è infortunato El Shaarawy, che sarà in dubbio per sabato.

Nei minuti finali, inoltre, è arrivata un’altra squalifica. Il terzino olandese Karsdorp è stato ammonito e salterà anche lui la gara dell’Olimpico.