Roma, non ti puoi fermare. Le avversarie corrono e premono

Roma, l’imperativo è non fermarsi. Le avversarie avanti e indietro corrono: col Cagliari pochissimo margine d’errore a disposizione

La Roma ha l’obbligo di non doversi fermare. Ai tre risultati utili consecutivi tra Europa League e campionato bisogna dare continuità. La partita di oggi pomeriggio contro il Cagliari nasconde insidie non indifferenti, che i ragazzi di Fonseca devono per forza contrastare al meglio.

In primis i sardi stessi, che non vincono da mesi e che avranno il coltello tra i denti. Ci sono, poi, le dirette concorrenti. L’Atalanta sarà di scena a Lecce, mentre alle spalle il Napoli ha ripreso a tutti gli effetti la sua corsa. Per tali motivi i giallorossi hanno pochissimo margine d’errore.