Roma, novità sugli infortunati alla vigilia del Bologna: come stanno Manu Koné e Mancini. Arrivano aggiornamenti da Trigoria

Roma, come stanno Manu Koné e Mancini? Le novità sugli infortunati alla vigilia del match di Europa League contro il Bologna

Il momento della verità si avvicina a grandi passi per la formazione capitolina. La Roma è scesa in campo sui campi del centro sportivo Fulvio Bernardini per sostenere l’ultimo, fondamentale allenamento di rifinitura alla vigilia dell’attesissimo match di ritorno degli ottavi di Europa League contro il Bologna. Una sfida cruciale per il prosieguo della stagione europea, che la squadra sta preparando con la massima concentrazione.

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Le indicazioni di Gasperini e la sorpresa Kone

A dettare i ritmi della seduta è stato Gian Piero Gasperini. Proprio dopo la consueta conferenza stampa tenuta dal tecnico, in cui erano filtrate parole poco confortanti, l’attenzione di media e tifosi si è concentrata sulla situazione legata all’infermeria.

La grande sorpresa di giornata riguarda Manu Kone. Nonostante il pessimismo trapelato dalle dichiarazioni della vigilia, il mediano transalpino si è regolarmente unito al gruppo. La sua presenza in campo, tuttavia, invita alla massima cautela: il giocatore ha infatti svolto la seduta con dei vistosi cerotti applicati dietro la coscia destra, segno che il fastidio muscolare non è ancora del tutto superato.

La situazione in difesa: presenti Celik e Mancini

Le notizie positive per lo staff tecnico giallorosso proseguono anche guardando al reparto arretrato, dove le rotazioni sono fondamentali in vista di un impegno così dispendioso. Insieme al resto dei compagni si stanno allenando regolarmente sia Zeki Celik, sia Gianluca Mancini.

Anche per il centrale azzurro, però, lo staff medico ha adottato misure preventive: Mancini è sceso in campo mostrando una vistosa fasciatura al polpaccio sinistro. La rifinitura di oggi sarà dunque decisiva per capire il reale minutaggio che i giocatori acciaccati potranno garantire nell’arco dei novanta minuti contro i felsinei.