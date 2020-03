Roma, obiettivo raggiunto! Sfondati i 500.000 per lo Spallanzani

Roma, finalmente raggiunto l’obiettivo finale per le donazioni all’Ospedale Spallanzani. Superati i 500.000 euro

Dopo settimane di appelli, iniziative e buon cuore di tantissime persone, la Roma ce l’ha fatta. Attraverso la piattaforma RomaCares ha ufficialmente raggiunto e ampiamente superato quota 500.000 euro.

La cifra, attualmente di 530.000 euro, sarà interamente devoluta all’Ospedale Lazzaro Spallanzani. L’istituto della Capitale è coinvolto in piena lotta per contrastare l’emergenza derivata dal Coronavirus. La società giallorossa si conferma attiva in questo tipo di iniziative.