Roma ai piedi di Soulé: le pagelle dei giornali dopo la Fiorentina
Roma ai piedi di Soulé: le pagelle dei giornali dopo la Fiorentina. L’argentino straordinario, fa gol e fornisce l’assist per Cristante
Successo esterno di rilievo per la Roma, che a Firenze agguanta il Napoli in testa alla classifica. La squadra guidata da Gasp si è imposta in rimonta, trascinata da uno straordinario Soulé che ha segnato un gol e fornito l’assist per Cristante. Come sempre positiva la prova di Konè, con Celik di nuovo tra i migliori. Per Dovbyk un assist, ma anche un errore decisivo davanti al portiere.
LA GAZZETTA DELLO SPORT
Roma: Svilar 5,5; Celik 6,5, Mancini 6, Ndicka 5,5; Wesley 6, Cristante 7, Konè 6,5, Tsimikas 6 (Rensch 6); Soulé 7,5, Baldanzi 5 (Pellegrini 6); Dovbyk 5,5 (Dybala 6,5). All. Gasperini 6,5
CORRIERE DELLO SPORT
Roma: Svilar 5,5; Celik 7, Mancini 6, Ndicka 5,5; Wesley 6,5, Cristante 7,5, Konè 7, Tsimikas 6 (Rensch 6); Soulé 7,5, Baldanzi 5,5 (Pellegrini 6); Dovbyk 6 (Dybala 6,5). All. Gasperini 7
IL MESSAGGERO
Roma: Svilar 6; Celik 7, Mancini 7, Ndicka 5,5; Wesley 5,5, Cristante 7, Konè 6, Tsimikas 6 (Rensch 6); Soulé 7,5, Baldanzi 5,5 (Pellegrini 5,5); Dovbyk 5,5 (Dybala 6). All. Gasperini 7
IL TEMPO
Roma: Svilar 6; Celik 7, Mancini 6,5, Ndicka 5,5; Wesley 6,5, Cristante 7, Konè 6,5, Tsimikas 6 (Rensch 6); Soulé 7,5, Baldanzi 6 (Pellegrini 6); Dovbyk 5,5 (Dybala 6,5). All. Gasperini 6,5
